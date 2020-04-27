Итальянские правоохранители пригрозили Telegram блокировкой

Финансовая гвардия Италии арестовала 17 Telegram-каналов за нарушение авторских прав. Если разработчики не примут никаких мер, то мессенджер на Апеннинском полуострове заблокируют. На все про все руководству Telegram дали несколько часов.

Как сообщило агентство РИА ФАН со ссылкой на Фингвардию Италии, арест наложили на каналы, которые незаконно распространяли газеты, журналы и книги. На них пожаловалась Федерация газетных издателей Италии. Местные издания заявили, что из-за пиратов в Telegram ежедневно теряют около 670 тысяч евро.

Полковник финансовой гвартии Пьерлука Кассано заявил, что у Telegram на раздумья есть всего несколько часов. Если арестованные каналы продолжат работать, то уже вечером 27 апреля мессенджер заблокируют на территории Италии.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин заявили, что блокировку Telegram в России в условиях пандемии коронавируса требуется отменить. Мессенджер стал информационной платформой государственных органов по оповещению людей о состоянии дел с 2019-nCoV.

Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Теlеgrаm на территории России два года назад из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер работает до сих пор.