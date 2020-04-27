Итальянские правоохранители пригрозили Telegram блокировкой
Как сообщило агентство РИА ФАН со ссылкой на Фингвардию Италии, арест наложили на каналы, которые незаконно распространяли газеты, журналы и книги. На них пожаловалась Федерация газетных издателей Италии. Местные издания заявили, что из-за пиратов в Telegram ежедневно теряют около 670 тысяч евро.
Полковник финансовой гвартии Пьерлука Кассано заявил, что у Telegram на раздумья есть всего несколько часов. Если арестованные каналы продолжат работать, то уже вечером 27 апреля мессенджер заблокируют на территории Италии.
Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин заявили, что блокировку Telegram в России в условиях пандемии коронавируса требуется отменить. Мессенджер стал информационной платформой государственных органов по оповещению людей о состоянии дел с 2019-nCoV.
Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Теlеgrаm на территории России два года назад из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер работает до сих пор.