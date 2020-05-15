Аккаунты о Кадырове в Instagram восстановили и снова закрыли

Под блокировку попал не только аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, но и связанные с ним страницы. Представитель Instagram извинился за закрытие доступа, но позже страницы снова заблокировали.

Представитель компании Facebook ранее объяснил, что аккаунт Кадырова заблокировали из-за американских санкций. Позже стало известно, что доступ закрыли к четырем аккаунтам с многомиллионной аудиторией. Они не принадлежал главе Чечни, а один из них — официальный профиль регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Их разблокировали вчера, пришло письмо, что данные страницы были заблокированы администрацией Instagram по ошибке, извинились за предоставленные неудобства, но затем сразу вновь заблокировали», — рассказал РИА «Новости» помощник главы республики, директор телекомпании «Грозный» Ахмед Дудаев.

Он добавил, что блокировка страниц вызывает вопросы. Никаких юридических оснований для закрытия аккаунтов нет, так как они не принадлежат Кадырову.

«Одна страница официально принадлежит фонду, другая ведется сотрудником телекомпании, не имеющим отношения к лицам, находящимся в санкционном списке», — пояснил Дудаев.

Помощник главы Чечни подчеркнул, что действия Facebook говорят о том, что все интересующиеся жизнью Кадырова и республики автоматически подпадают под санкции.

Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в декабре 2017 года по так называемому «Закону Магнитского». 13 мая его аккаунт в Instagram заблокировала компания Facebook.