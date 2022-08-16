Wildberries отказался от названия «Ягодки» для своего сайта

Маркетплейс Wildberries снова изменил название своего сайта, убрав с него слово «Ягодки». Временное переименование произошло 15 августа.

Представители маркетплейса в ответ на запрос «360» накануне заявили, что не комментируют эту тему. Позже в пресс-службе заявили, что это было частью рекламной кампании.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков также высказал предположение, что название «Ягодки» на сайте ретейлера было просто рекламной акцией в преддверии распродажи.

При этом основатель компании Татьяна Бакальчук на форуме «Неделя российского ретейла — 2022» заявляла, что не исключает смены названия Wildberries на русскоязычный вариант. Так она отреагировала на замечание одного из участников дискуссии, который обратил внимание, что компания Бакальчук называется не «Дикие ягоды», то есть, как и множество компаний на отечественном рынке, имеет иностранное название.

Предпринимательница в ответ заметила, что маркетплейс может подумать над возможностью ребрендинга.

«Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — сказала Бакальчук.