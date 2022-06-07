Wildberries станет «Дикими ягодами»? Глава маркетплейса допустила возможность ребрендинга

Российский маркетплейс Wildberries может сменить название. Возможность ребрендинга допустила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе форума «Неделя российского ретейла 2022».

Глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления обратил внимание, что множество компаний на отечественном рынке носит иностранные названия. Их выбирают и те бренды, которые производят всю продукцию в России. По его словам, этот выбор связан со стремлением привлечь больше покупателей, написало РИА «Новости».

Еще один участник дискуссии отметил, что компания Бакальчук тоже называется не «Дикие ягоды». Глава Wildberries в ответ заметила, что маркетплейс может подумать над возможностью ребрендинга.

«Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — сказала она.

В конце мая Wildberries запустил возможность постоплаты. Такая услуга стала возможна для 75% покупателей, сообщала газета «Известия».