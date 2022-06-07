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    07 июня 2022, 18:26

    Wildberries станет «Дикими ягодами»? Глава маркетплейса допустила возможность ребрендинга

    Глава Wildberries Бакальчук допустила, что компания изменит название на русскоязычное

    Ольга Назаркина

    Российский маркетплейс Wildberries может сменить название. Возможность ребрендинга допустила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе форума «Неделя российского ретейла 2022».

    Wildberries станет «Дикими ягодами»? Глава маркетплейса допустила возможность ребрендинга

    Глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления обратил внимание, что множество компаний на отечественном рынке носит иностранные названия. Их выбирают и те бренды, которые производят всю продукцию в России. По его словам, этот выбор связан со стремлением привлечь больше покупателей, написало РИА «Новости».

    Еще один участник дискуссии отметил, что компания Бакальчук тоже называется не «Дикие ягоды». Глава Wildberries в ответ заметила, что маркетплейс может подумать над возможностью ребрендинга.

    «Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — сказала она.

    В конце мая Wildberries запустил возможность постоплаты. Такая услуга стала возможна для 75% покупателей, сообщала газета «Известия».