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    15 августа 2022, 17:24

    Ретейлер Wildberries объяснил появление названия «Ягодки» рекламной акцией

    Компания Wildberries не исключила смену названия на «Ягодки»

    Юлия Баранова

    Маркетплейс Wildberries заявил, что не исключает в будущем смену названия на «Ягодки». Но пока это лишь часть рекламной акции, сообщили в компании РИА «Новости».

    Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия. Эксперт считает, что «Ягодки» — это рекламная акция в преддверии распродажи.

    15 августа маркетплейс Wildberries изменил название сайта на «Ягодки». Но нововведение не затронуло такие разделы, как «Продавайте на Wildberries» и «Работа в Wildberries».

    В пресс-службе компании в ответ на запрос «360» заявили, что по этой теме комментариев не дают.

    В начале июня возможность ребрендинга анонсировала основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе форума «Неделя российского ретейла — 2022».