Ретейлер Wildberries объяснил появление названия «Ягодки» рекламной акцией

Маркетплейс Wildberries заявил, что не исключает в будущем смену названия на «Ягодки». Но пока это лишь часть рекламной акции, сообщили в компании РИА «Новости».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия. Эксперт считает, что «Ягодки» — это рекламная акция в преддверии распродажи.

15 августа маркетплейс Wildberries изменил название сайта на «Ягодки». Но нововведение не затронуло такие разделы, как «Продавайте на Wildberries» и «Работа в Wildberries».

В пресс-службе компании в ответ на запрос «360» заявили, что по этой теме комментариев не дают.

В начале июня возможность ребрендинга анонсировала основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе форума «Неделя российского ретейла — 2022».