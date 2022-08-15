Ретейлер Wildberries объяснил появление названия «Ягодки» рекламной акцией
Компания Wildberries не исключила смену названия на «Ягодки»
Маркетплейс Wildberries заявил, что не исключает в будущем смену названия на «Ягодки». Но пока это лишь часть рекламной акции, сообщили в компании РИА «Новости».
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия. Эксперт считает, что «Ягодки» — это рекламная акция в преддверии распродажи.
15 августа маркетплейс Wildberries изменил название сайта на «Ягодки». Но нововведение не затронуло такие разделы, как «Продавайте на Wildberries» и «Работа в Wildberries».
В пресс-службе компании в ответ на запрос «360» заявили, что по этой теме комментариев не дают.
В начале июня возможность ребрендинга анонсировала основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе форума «Неделя российского ретейла — 2022».