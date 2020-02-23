«Вызывает катарсис»: песню «Священная война» назвали вторым гимном России

Песня о событиях Великой Отечественной войны под названием «Священная война» — неофициальный гимн России. Когда люди слышат строчки этой композиции, то просто не могут не встать. Песня вызывает у слушающих ее людей чувство катарсиса. По крайней мере, так считают в РПЦ.

«Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой»

С этих строк начинается песня поэта Василия Лебедева-Кумача «Священная война». Именно эту композицию назвал вторым гимном первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

«Музыка и слова „Священной войны“, исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис», — сказал он РИА «Новости».

По словам Щипкова, россияне должны встать во время исполнения государственного гимна. Это прописано в законе страны. Но неофициальная композиция вызывает у людей чувства, когда они просто не могут не встать.

«Это происходит потому, что тема Победы и независимости России — одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии. И разговор об армии как общественном институте предполагает обращение именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания», — пояснил он.

Текст песни «Священная война» опубликовали в газетах «Известия» и «Красная звезда» 24 июня 1941 года. Это произошло через два дня после начала войны. Затем к словам написал музыку Александр Александров.