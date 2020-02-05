Девиз государства предложили закрепить в Конституции РФ. Уже есть варианты

У России может появиться официальный, закрепленный в основном законе девиз. Емкий и вызывающий гордость за страну слоган предложил внести в Конституцию РФ общественник Хамзаев.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову несколько вариантов девизов государства. Он направил ему письмо с предложением закрепить один из них в основном законе России.

«Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию РФ „О создании государственного девиза РФ“. В свою очередь, продумал следующие варианты: „Народ — победитель“, „Первые в космосе“, „Славься, Отечество наше свободное!“, „Бог, государство, нация, семья“», — приводит RT текст письма Хамзаева.

Он напомнил, что сейчас государственные девизы есть у Великобритании, США, Франции, Чехии и других стран. Были девизы также у Российской империи и СССР. По мнению Хамзаева, девиз, наравне с флагом, гербом и гимном — это важнейший символ определения страны для россиян и мирового сообщества.

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию в Госдуму 20 января. Все изменения, которые власть решит внести в закон, вынесут на всенародное голосование.