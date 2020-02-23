Оркестр во дворе и любимые песни. Как подмосковных ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества

В Подмосковье ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 23 Февраля. Для них звучали любимые и хорошо знакомые песни военных лет. В Королеве, Одинцове, Балашихе и других городских округах области для героев выступили музыканты. Подробнее — в материале «360».

В Королеве живет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович Ерошенко. Владимир Михайлович родился в 1922 году в Артемовке Донецкой области. Он воевал на танке Т-34, освобождая Сталинград, Белоруссию, Литву, дошел до Берлина. Обладатель двух орденов «Красной звезды», ордена «Отечественной войны», «Богдана Хмельницкого» и медали «За боевые заслуги». Но все эти слова — не более чем историческая справка, пока не услышишь его вживую.

«Дома сказал, что я пошел на работу, а сам догнал свою команду, погрузили нас на пароход, я сказал¸что еду в Ульяновск, в летное училище. А комендант — фронтовик был — посмотрел: «Летчики! Да вы засранцы еще, летчики! Будете вы танкисты!» — рассказал ветеран.

Источник фото: телеканал «360»

В 1941 училище подняли по тревоге и Владимира Ерошенко отправили на фронт под Сталинград. В инженерно-танковый полк.

«Самый хороший танк войны — это Т-34. Он очень маневренный был, проходимый, выносливый. Я дважды горел в танке. Мой танк загорелся. И меня контузило. Вытащили меня, но в этот период башнеру моему оторвало голову, он смотрел в перископ, а немцы стрельнули», — поделился воспоминаниями ветеран.

Источник фото: телеканал «360»

Когда снимали фильм «Т-34», Владимир Михайлович помогал режиссерам на съемочной площадке, консультировал. Через два года ему исполнится 100 лет. Но ни одной фамилии сослуживца, ни одной детали он не забыл.

Источник фото: телеканал «360»

«Экипаж… Экипаж — это семья. Мы вместе спали, мы вместе кушали. Мы вместе, когда ранили, друг друга вытаскивали с боя. Я во время войны одного „Тигра“ подбил, „Пантеру“ одну подбил. Я не забуду никогда, когда в одно село заходим и смотрим, лежит женщина молодая, возле нее ребенок и рядом ребенок. Это мне так запомнилось, как будто здесь это было. Это немец так зверство проявлял», — рассказал Владимир Ерошенко.

Победу в 1945 году он встретил под Тулой.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда нас вернули под Тулу, я был дежурный по части. Зашел в барак, лег. И вдруг стрельба — огонь-огонь. Выскочил, ракеты вокруг, оказывается, объявили конец войны», — рассказал ветеран.

В честь Дня защитника Отечества поздравить Владимира Ерошенко с праздником приехал духовой оркестр из Королева. Музыканты не раздумывали ни секунды. На импровизированном концерте прямо во дворе дома ветерана оркестр исполнил самые любимые песни фронтовика.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, музыканты по всему Подмосковью начищали трубы и повторяли партитуру. В Балашихе «Прощание славянки» сыграли для Анатолия Свиристелко — минометчика в прошлом. В Истре «Москва Майская» звучала для ветерана Леонида Клещицкого — ему 95, а он продолжает работать, преподает в автошколе. С любимой песни про синий платочек началось утро ветерана Геннадия Ковалева в Одинцове. А на звуки оркестра в Ногинске подтянулись все местные жители. Они давно знакомы с ветераном войны Иваном Марковичем Руденко.

Ветераны живут в разных городах, но между собой знакомы. Их объединяет память о войне и желание жить дальше.

«Еще пожить хочется. Еще позавчера сердце как хватило — я думаю, неужели конец? Да нет, не должно быть, я еще должен жить», — сказал Владимир Ерошенко.