Оркестр во дворе и любимые песни. Как подмосковных ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества
В Королеве живет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович Ерошенко. Владимир Михайлович родился в 1922 году в Артемовке Донецкой области. Он воевал на танке Т-34, освобождая Сталинград, Белоруссию, Литву, дошел до Берлина. Обладатель двух орденов «Красной звезды», ордена «Отечественной войны», «Богдана Хмельницкого» и медали «За боевые заслуги». Но все эти слова — не более чем историческая справка, пока не услышишь его вживую.
«Дома сказал, что я пошел на работу, а сам догнал свою команду, погрузили нас на пароход, я сказал¸что еду в Ульяновск, в летное училище. А комендант — фронтовик был — посмотрел: «Летчики! Да вы засранцы еще, летчики! Будете вы танкисты!» — рассказал ветеран.
В 1941 училище подняли по тревоге и Владимира Ерошенко отправили на фронт под Сталинград. В инженерно-танковый полк.
«Самый хороший танк войны — это Т-34. Он очень маневренный был, проходимый, выносливый. Я дважды горел в танке. Мой танк загорелся. И меня контузило. Вытащили меня, но в этот период башнеру моему оторвало голову, он смотрел в перископ, а немцы стрельнули», — поделился воспоминаниями ветеран.
Когда снимали фильм «Т-34», Владимир Михайлович помогал режиссерам на съемочной площадке, консультировал. Через два года ему исполнится 100 лет. Но ни одной фамилии сослуживца, ни одной детали он не забыл.
«Экипаж… Экипаж — это семья. Мы вместе спали, мы вместе кушали. Мы вместе, когда ранили, друг друга вытаскивали с боя. Я во время войны одного „Тигра“ подбил, „Пантеру“ одну подбил. Я не забуду никогда, когда в одно село заходим и смотрим, лежит женщина молодая, возле нее ребенок и рядом ребенок. Это мне так запомнилось, как будто здесь это было. Это немец так зверство проявлял», — рассказал Владимир Ерошенко.
Победу в 1945 году он встретил под Тулой.
«Когда нас вернули под Тулу, я был дежурный по части. Зашел в барак, лег. И вдруг стрельба — огонь-огонь. Выскочил, ракеты вокруг, оказывается, объявили конец войны», — рассказал ветеран.
В честь Дня защитника Отечества поздравить Владимира Ерошенко с праздником приехал духовой оркестр из Королева. Музыканты не раздумывали ни секунды. На импровизированном концерте прямо во дворе дома ветерана оркестр исполнил самые любимые песни фронтовика.
Кроме того, музыканты по всему Подмосковью начищали трубы и повторяли партитуру. В Балашихе «Прощание славянки» сыграли для Анатолия Свиристелко — минометчика в прошлом. В Истре «Москва Майская» звучала для ветерана Леонида Клещицкого — ему 95, а он продолжает работать, преподает в автошколе. С любимой песни про синий платочек началось утро ветерана Геннадия Ковалева в Одинцове. А на звуки оркестра в Ногинске подтянулись все местные жители. Они давно знакомы с ветераном войны Иваном Марковичем Руденко.
Ветераны живут в разных городах, но между собой знакомы. Их объединяет память о войне и желание жить дальше.
«Еще пожить хочется. Еще позавчера сердце как хватило — я думаю, неужели конец? Да нет, не должно быть, я еще должен жить», — сказал Владимир Ерошенко.