Выздоровевших от ковида в России за сутки оказалось больше, чем заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом выздоровевших оказалось больше —24 755 человек.

Среди новых заболевших 2 827 (12,3%) — бессимптомники. Больше всего случаев в Москве (+5001), Санкт-Петербурге (+2731) и Подмосковье (+1083). Соответственно выздоровели в этих городах 6778, 1258 и 1569 человек.

Общее число выздоровевших в России 2 825 430. Количество смертей — 62 804. За сутки от COVID-19 умер 531 больной. За все время пандемии заразились 3 448 203 человек.

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, заболеваемость коронавирусом в России во время новогодних праздников уменьшилась. Такая тенденция связано с морозами и сокращением контактов.