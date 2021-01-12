Иммунолог раскрыл причину спада заболеваемости COVID-19 в России

«Мы прогнозировали этот спад еще до начала [новогодних каникул]. Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, <…> не общались все каникулы, сидели дома, это точно. А те, которые куда-то выходили, — это очень маленькое количество», — передает РИА «Новости» его слова.

Помимо сокращения контактов, причиной спада также является морозная погода. Низкие температуры работают на уменьшение распространения коронавируса, отметил эксперт. Иммунолог добавил, что две недели таких ограничений как раз составляют инкубационный период.

По данным оперштаба на 11 января, в России за последние сутки выявили 23 315 новых случаев заражения, выздоровели 21 786 пациентов, умерли — 436.

Недавно стало известно, что коронавирус может долго оставаться в организме человека, если его иммунная система изначально была ослаблена. Однако такие люди переносят болезнь не в самой тяжелой форме.