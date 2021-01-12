Ученые нашли в организме женщины 18 мутаций коронавируса и назвали это «российским» штаммом

Новый вариант коронавируса обнаружили в России. Он приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в организме женщины со слабым иммунитетом. Таким образом, этот штамм может получить название «российский» по аналогии с уже существующим «британским».

Мутация относится к той же группе, а часть патогенов совпадает. Однако эта разновидность коронавируса недостаточно изучена, описан случай лишь с одной пациенткой. Об этом написала газета «Известия».

Речь идет о 47-летней женщине с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование). Она заразилась коронавирусом еще в апреле, когда проходила химиотерапию в больнице. С того времени ей постоянно делали ПЦР-тест. Результат оказывался положительным вплоть до 9 сентября. Ученые изучили, как изменялся патоген в организме пациентки.

«Большинство из этих мутаций — несинонимичные, то есть вызывают замену аминокислот в белках вируса и могут повлиять на функции вируса», — говорится в статье.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский считает, что пока не стоит делать вывод о скорости распространения «российского» штамма, ведь известен только один случай.

«Найденный в РФ новый вариант коронавируса относится к той же кладе (группе близкородственных организмов — прим. ред.), что и „британский“ штамм. Поэтому у них есть общие мутации. Но есть и заново полученные. <…> В остальном эти вирусы сильно различаются», — объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, если случай с новым, «российским» штаммом единичный, то, вероятно, он не обрел опасных мутаций и живет только в организме людей с ослабленным иммунитетом.

«Британский» штамм коронавируса, о котором стало известно в конце 2020 года, нашли у россиянина. Он недавно вернулся из Великобритании.