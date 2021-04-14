Вывод на рынок «убийцы боингов» задержится из-за санкций

Вывод на рынок нового российского среднемагистрального самолета МС-21-310 задерживается из-за санкций, заявил вице-премьер Юрий Борисов на полях Красноярского экономического форума.

«Нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», — цитирует его ТАСС.

Борисов указал, что по ряду позиций ограничения уже удалось преодолеть. В частности, речь идет о композитных материалах.

МС-21, который журналисты уже окрестили «убийцей боингов», является знакомым проектом российской авиационной промышленности, в котором активно применяются композитные материалы. Кроме того, воздушное судно оснащено системами последнего поколения и новыми российскими двигателями ПД-14. В середине декабря прошлого года МС-21 совершил свой первый полет. Он продлился час и 25 минут.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов назвал МС-21 «лайнером нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации».