Пассажирский МС-21-310 с российскими двигателями совершил свой первый полет. Этот лайнер, который стал первым с начала 90-х годов с полностью российскими силовыми установками, журналисты уже окрестили «убийцей боингов».

Полет с новым двигателем

Во вторник самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет — он поднялся с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в пресс-релизе Ростеха. Полет продлился час и 25 минут и предназначался, чтобы проверить режимы работы двигателя, устойчивость, управляемость и функционирование всех систем.

«У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников. И сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч людей, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», — объявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что МС-21 — знаковый проект российской авиационной промышленности. В нем установлены системы последнего поколения, активно применяются композитные материалы, а комфортабельный салон дает самолету «преимущества на конкурентном рынке», передает РИА «Новости».

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и вовсе считает, что МС-21-310 «возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации».

Полет пассажирского МС-21-310 с российскими двигателями — первый с начала 90-х, когда самолет поднимали в воздух отечественные разработки. По мнению Борисова, взлет этого лайнера доказывает: Россия способна создавать высокотехнологичную и конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов. Пока предприятие «ОДК-Пермские моторы» изготовило 16 двигателей.

До 2025 года планируется выпустить от 36 до 45 МС-21 в разных модификациях (от 150 до 211 мест). Журналисты Ura.ru назвали самолет «убийцей боингов».

Источник фото: «Ростех»

МС-21

Первый российский МС-21 взмыл в воздух в мае 2017 года, а предстал перед публикой на МАКС-2019. Двигатели ПД-14 создавали в рамках программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». В лайнере может быть максимум 211 мест — это в случае, если предельно плотно сажать пассажиров. Самолет может пролететь до 6,4 тысячи километров.

Самолет имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов — 4,06 метра. Пассажиры в нем могут размещаться почти так же, как и в широкофюзеляжных лайнерах последнего поколения.

Конкуренцию МС-21 составит китайский Comac C919, а также нишевые самолеты — Boeing 737 и Boeing 737 MAX, и Airbus A320neo.

В базовой версии новый отечественный ближне- и среднемагистральный самолет должен был использовать американские двигатели PW1400. Однако двигатели пришлось заменить на отечественные из-за «технологических ограничений», введенных в адрес поставщика композитов для МС-21 Министерством промышленности и торговли США.

Новый двигатель

Двигатели PW1400, которые ставили на МС-21, — один из продуктов линейки PW1000G. Разные версии предназначались для иностранных самолетов семейств Airbus A320neo, Bombardier CSeries, Embraer E-Jet E2 и региональных воздушных судов Mitsubishi Regional Jet.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400 называется МС-21-300. Ожидается, что заказчики смогут выбирать, с какими силовыми агрегатами будут эксплуатировать самолет. Завершить сертификацию авиалайнера планируется в 2020 году.

Новый ПД-14 в октябре 2018 года закончил сертификационные испытания. Их можно ставить не только на МС-21, но и на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т.

Источник фото: «Ростех»

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный еще в конце 80-х годов в СССР.

В мире, по информации Ростеха, существует только четыре государства, которые способны по полному циклу создавать современные турбовентиляторные двигатели: Россия, США, Великобритания и Франция.