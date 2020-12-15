Самолет МС-21-310 с российскими двигателями в первый раз поднялся в воздух

МС-21-310 поднялся в воздух 15 декабря 2020 года с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация „Иркут“» (входит в состав ОАК госкорпорации «Ростех»). Длительность полета составила 1 час 25 минут.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Они должны были проверить режимы работы силовой установки, управляемость и устойчивость самолета, а также функционирование его систем.

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, состоявшийся полет — «результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России», то есть самолета МС-21 и двигателя ПД-14.

«Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», — подчеркнул он.