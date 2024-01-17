Общество 17 января 2024, 21:55 Выставку «Россия» на ВДНХ посетил пятимиллионный гость Пятимиллионная посетительница выставки «Россия» выиграла поездку к Деду Морозу Пресс-служба организаторов выставки-форума «Россия»

Читать 360tv в

Семилетняя девочка приехала в Москву на выставку «Россия» из Катайска. Ей вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия.

«Семья получила памятный подарок от АНО „Дирекция выставки достижений „Россия“ и правительства Вологодской области — сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией», — рассказали организаторы.

Реклама

Девочке и ее родителям показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области. Они познакомились с Дедом Морозом, который лично пригласил семью в гости.

Миллионная посетительница выставки «Россия» выиграла три билета на «Щелкунчика». Обладательницей подарка стала жительница Пензы, ей также проведут индивидуальную экскурсию в здании Центробанка.

В период с 3 по 8 января с выставкой-форумом «Россия» в Москве ознакомились около миллиона человек. Новый год на ВДНХ отпраздновали более 120 тысяч человек со всей страны.