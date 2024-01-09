Общество 09 января 2024, 17:49 Выставка «Россия» приняла за новогодние праздники почти миллион посетителей Почти миллион человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в начале года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Около миллиона человек ознакомились с выставкой-форумом «Россия» в Москве в период с 3 по 8 января. Об этом заявила генеральный директор мероприятия Наталья Виртуозова.

По ее словам, выставка в полной мере продемонстрировала успехи и достижения России. Виртуозова отметила, что во время праздников посетители смогли поучаствовать в мастер-классах и образовательных занятиях, использовать интерактивные платформы и увидеть яркие шоу.

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«Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», — отметила она.

Директор выставки добавила, что в рамках мероприятия пройдет еще множество интересных событий, которые смогут удивить гостей. Она поблагодарила посетителей и призвала россиян продолжать изучать свою страну.

Ранее более 120 тысяч человек со всей России отпраздновали на ВДНХ Новый год. В рамках выставки состоялись шествие Дедов Морозов, новогодний утренник и различные мастер-классы.