Общество 16 ноября 2023, 19:35 Миллионному посетителю выставки «Россия» вручили приз Миллионная посетительница выставки «Россия» выиграла три билета на «Щелкунчика» Пресс-служба организаторов выставки-форума «Россия»

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручили приз миллионному посетителю. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Обладательницей подарка стала жительница Пензы Светлана. В качестве приза ей преподнесли сертификат, по которому можно получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву. Еще одним подарком стала индивидуальная экскурсия в здание Центробанка.

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Подсчет посетителей выставки провели с помощью камеры учета гостей, уточнили в пресс-службе дирекции форума.

В столичной мэрии ранее сообщили, что по пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель. Благодаря ему посетитель смогут выбрать наиболее интересные интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий.

Форум продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. На выставке российские регионы представляют свои достижения в разных областях — от производства до культуры.