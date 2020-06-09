Вышел трейлер онлайн-сериала «Удаленка». Премьера пройдет 10 июня

Сюжет разворачивается вокруг простой девушки из Подмосковья. Алена работает в ивент-агентстве и по уши влюблена в ведущего. Она мечтает переехать в Москву и завоевать сердце любимого мужчины. Однако жизнь компании сильно меняется из-за коронавируса. Все перешли на удаленный режим работы.

«Удаленка» расскажет о комичных, драматичных и очень жизненных ситуациях главных героев. Как они будут справляться с отменой заказов? Сможет ли агентство выжить в условиях самоизоляции и станет ли Алена ближе к исполнению своего желания?

Актеров «360» выбирал в мае с помощью онлайн-кастинга. В итоге роли достались Олегу Верещагину, Артему Муратову, Дарье Руденок и Денису Косякову. В проекте принял участие и музыкант Родион Газманов. Он написал саундтрек для сериала.

Генеральный продюсер проекта Алексей Вершинин рассказал о процессе работы в условиях самоизоляции. Съемочная группа состояла, как правило, из трех человек: актера, оператора и звукорежиссера. Каждая тройка снимала в своих локациях.

Режиссер координировал действия команды через Zoom. Эту работу Вершинин назвал настоящим челленджем. В итоге удалось снять шесть серий, каждая по 10-12 минут. Что получилось у создателей «Удаленки», можно увидеть на YouTube уже 10 июня, с 15:00.