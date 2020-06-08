Газманов в новом клипе показал измены на удаленке

Родион Газманов показал свой новый клип на песню «Удаленка». Трек станет официальной композицией одноименного сериала, который дистанционно снимает «360».

Аленка, Аленка,

Мы с тобой теперь на удаленке.

Аленка, Аленка,

Любим друг друга только по скайпу.

Аленка, Аленка,

Без тебя мне не по кайфу.

Эти слова произносит в припеве Газманов, обращаясь к своей любимой. В клипе главный герой устраивает жаркие вечеринки, умело скрывая следы от девушки. Молодые люди общаются онлайн, а в конце выясняется, что Алена тоже оказалась неверна своему парню.

Песня Газманова станет официальной композицией нового сериала «360» «Удаленка». Первые серии зрители смогут оценить уже 10 июня на YouTube. «Удаленка» станет первым российским сериалом, снятым дистанционно.

Генеральный продюсер «360» Алексей Вершинин отмечал, что во время съемок контактировали друг с другом только два человека. Все остальные участвовали в процессе через программу Zoom. Именно этим сервисом стали пользоваться многие россияне из-за ограничений по коронавирусу.