Режиссер направит актера по Zoom. Как будут снимать сериал «Удаленка» в режиме изоляции

О жизни и работе в самоизоляции появится сериал. Он так и будет называться — «Удаленка». Снимать его начнут в ближайшее время, и это с учетом того, что все мы пока продолжаем оставаться дома. Как же будут проходить съемки в таких условиях?

Первый в России сериал, снятый удаленно, задумал сделать телеканал «360». Его генеральный продюсер Алексей Вершинин рассказал, что съемочная группа будет состоять максимум из трех человек — оператора, актера и звукоинженера. Они будут работать в построенных локациях и павильонах. То есть метод кинопроизводства никто не отменял. Но если потребуется, то необходимое оборудование, оператора и одного актера отправят в нужную локацию.

Если один из артистов окажется не из Москвы, что вполне вероятно, ведь кастинг объявили по всей стране, то для съемок наймут местного оператора-стрингера, который выберет нужную по интерьеру квартиру или даже место, где живет актер. Получится, что непосредственно контактировать друг с другом будут два человека. А остальные?

Во время всех съемочных процессов режиссер будет взаимодействовать с актером удаленно — через Zoom. Таким же образом оператор-постановщик будет проговаривать задачи оператору на месте.

Кстати, интерфейс сериала решили сделать как раз под эту программу. Именно Zoom стал так популярен по всему миру из-за пандемии коронавируса, которая вынудила людей сидеть дома.

Генеральный продюсер «360» Вершинин назвал весь процесс настоящим челленджем, ведь впервые целый сериал задуман, написан и будет снят в режиме таких жестких ограничений. Но даже если шоу снимут после их ослабления, свою актуальность оно не потеряет.

Сериал «Удаленка» будет состоять из шести серий по 10–12 минут. Премьера запланирована на платформе YouTube в первые недели июня. До 17 мая принимаются заявки на участие, быть профессиональным актером необязательно. Подробнее о кастинге можно узнать по ссылке.