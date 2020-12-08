ЛДПР внесет новый законопроект о выходном дне 31 декабря

В отклоненном документе авторы предлагали обязать правительство перенести выходные таким образом, чтобы 31 декабря всегда становился выходным. Такую меру они предлагали, чтобы не увеличивать количество нерабочих дней, прописанных в Трудовом кодексе.

По словам Нилова, новое решение должно устроить всех. Согласно тексту опубликованного депутатом законопроекта, выходными днями должны стать 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января. Таким образом, количество выходных дней, указанное в Трудовом кодексе сохранится.

Вступление в силу законопроекта авторы предложили отложить на 1 января 2024 года. Как говорится в пояснительной записке, в 2022 и 2023 году 31 декабря выпадает на выходные дни.

По мнению авторов, перенос выходного дня с 8 января на 31 декабря позволит россиянам рационально использовать праздничные дни и соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

В этом году решение о выходном 31 декабря принимают региональные власти. На такой шаг пошли Татарстан, Крым, Ставропольский край. Они сделали субботу 26 декабря рабочим днем, чтобы жители в последний день года не выходили на работу. На такой же шаг, но только для государственных служащих пошли власти Орловской, Владимирской, Курской и Белгородской областей.