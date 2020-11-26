Законопроект о выходном дне 31 декабря отклонили в Госдуме

Уточняется, что проект внесли в Думу в ноябре прошлого года. Документ предполагал осуществление переноса выходных так, чтобы 31 декабря стал нерабочим, если этот день не является таковым согласно календарю, пишет сайт RT.

Кабинет министров предложение не поддержал. Занимавший тогда пост министра труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным не представляется возможным из-за отсутствия необходимого времени для принятия решения. Он заявил, что в частном формате нерабочий день может ввести любой работодатель, если сочтет это правильным.