Выборы в Подмосковье. Как будет проходить сентябрьское голосование

Подмосковные выборы в советы депутатов муниципальных образований пройдут 13 сентября, в единый день голосования. Сейчас в регионе идет досрочное голосование. О безопасности можно не переживать, так как на всех участках соблюдают санитарные меры.

Для участия в выборах в Подмосковье зарегистрировали 672 кандидатов, из которых 55 были зарегистрированы в порядке самовыдвижения, а 617 — от политических партий.

Во время брифинга председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин сообщил, что причинами для отказа в принятии документов были несоответствия требованиям или непредоставление кандидатами необходимых бумаг.

Источник фото: телеканал «360»

Выборы в Московской области пройдут на 634 участках. Организуют процесс 18 комиссий — 12 территориальных и шесть комиссий муниципальных образований.

Сейчас продолжаются досрочные выборы, которые стартовали 2 сентября и продлятся до 10 числа. За первый день с выбором определились 257 граждан (0,02%). Голосование проходит в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, 11 и 12 сентября можно будет отдать свой голос в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Дмитрове, Фрязине и Лыткарине.

За работой в территориальных избирательных комиссиях следят с помощью 25 камер видеонаблюдения. На участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Теперь в устройствах появилась функция QR-кодирования, которая выступает защитой от возможных попыток воздействия на результаты голосования.

На всех участках будут строго следить за выполнением мер предосторожности. Жителям и членам комиссии будут измерять температуру, а также предоставлять средства индивидуальной защиты.

«Необходимо организовать на входе в помещения для голосования температурный контроль. Обязательно нужно назначить ответственных лиц, кто это будет проводить. <…> Также необходимо обеспечить [членов комиссии] защитными средствами — защитными ковриками, антисептиками, перчатками, масками», — сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Кахабер Гвазава.

Он добавил, что на выходе из зданий должны стоять специальные урны, куда можно будет выкинуть использованные средства защиты. Кроме того, помещения будут тщательно дезинфицироваться не только в конце дня, но и во время голосования.

Источник фото: телеканал «360»

В завершение Березкин призвал коллег не поддаваться на возможные провокации и работать в соответствии с регламентом и методическими рекомендациями.

«У меня в настоящий момент нет сомнений, что мы сможем достойно пройти эту избирательную кампанию и результаты на наших территориях будут приняты как населением, так и самой избирательной системой должным образом — без сомнений, что избирательная система Московской области каким-либо образом пыталась исказить результаты», — заключил председатель избиркома Подмосковья.

Безопасность на досрочных выборах 11 и 12 сентября будут обеспечивать 1035 сотрудников полиции и 32 бойца Росгвардии. В единый день голосования, 13 числа, порядок будут обеспечивать уже 1076 правоохранителей, 105 росгвардейцев и 250 сотрудников ГИБДД.