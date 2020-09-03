Неизвестные устроили перестрелку в кафе в Киевской области. Пострадали 3 человека

«Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка, что в Обуховском районе, и устроила стрельбу», — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, до приезда полицейских на место ЧП работники кафе убрали вещественные доказательства — гильзы. Известно, что после перестрелки в больницу обратились трое раненых. Один из них позже скрылся. Пострадавшие пока не объяснили, что случилось в кафе.

По факту перестрелки возбудили два уголовных дела по статьям УК Украины «Хулиганство» и «Сокрытие преступления». Полицейские сейчас ищут всех причастных к происшествию и изучают записи камер наружного видеонаблюдения.