Неизвестные устроили перестрелку в кафе в Киевской области. Пострадали 3 человека
Группа неизвестных мужчин приехала из Киева в город Украинка Обуховского района и устроила стрельбу в одном из кафе. Ранения получили три человека. Их отвезли в больницу. Один из пострадавших сбежал. Об этом сообщила региональная управа Национальной полиции в Facebook.
«Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка, что в Обуховском районе, и устроила стрельбу», — говорится в сообщении полиции.
По данным правоохранительных органов, до приезда полицейских на место ЧП работники кафе убрали вещественные доказательства — гильзы. Известно, что после перестрелки в больницу обратились трое раненых. Один из них позже скрылся. Пострадавшие пока не объяснили, что случилось в кафе.
По факту перестрелки возбудили два уголовных дела по статьям УК Украины «Хулиганство» и «Сокрытие преступления». Полицейские сейчас ищут всех причастных к происшествию и изучают записи камер наружного видеонаблюдения.