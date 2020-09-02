Сделать прививку от гриппа в Подмосковье можно за 10 минут. Мобильные комплексы появились у станций и торговых центров

В Подмосковье стартовала прививочная кампания от гриппа. Для удобства жителей в округах появились мобильные комплексы, в которых прививку можно сделать быстро и без дополнительных осмотров.

Передвижные медицинские кабинеты появились в Раменском в местах скопления людей — на железнодорожных станциях, у торговых центров.

Недавно вакцинация началась и в поликлиниках Раменского. Но для тех, кто хочет привиться без дополнительных осмотров, мобильные медицинские кабинеты паркуются в удобных местах.

«Нужен паспорт, чтобы записать данные пациента. Далее подписываете информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство», — объяснила Алина Гапонова, врач-эпидемиолог.

В этом году в мобильных комплексах есть два вида российских вакцин: «Флю-М» и «Совигрипп». Основное отличие только в названиях. Риск возникновения плохого самочувствия после них маловероятен.

После прививки иммунитет к гриппу появится уже через две недели. Эффект продлится до года. От коронавируса это не защитит, но и лишним не будет.

«В голове надо держать то, что это лишняя страховка помимо средств защиты, ведения здорового образа жизни. Она обезопасит вас от гриппа, а это входные ворота для инфекции», — уточнил Игорь Халястов, главный врач Раменской ЦРБ.

Российские вакцины «Совигрипп», «Флю-М» — трехвалентные. Они помогут выработать иммунитет от трех разновидностей гриппа, а не двух как раньше.

«Прививка поможет выработать иммунитет к H1N1, H3N2 и гриппу группы B. Они выращиваются на куриных эмбрионах, то есть от этой вакцины заболеть нельзя. Может быть только прививочная реакция», — подчеркнула Алина Гапонова, врач-эпидемиолог Раменской ЦРБ.

Покраснение кожи, зуд, температура до 37,5 — все возможные осложнения в 3-5% случаев. У остальных побочных эффектов не бывает.

«Особенно необходимо делать прививки тем, у кого хронические заболевания, потому что сама прививка подстегивает иммунитет. И любые заболевания в дальнейшем протекают намного легче», — сказала Наталья Турищева, врач-терапевт кабинета неотложной помощи Раменской центральной поликлиники.

В Подмосковье планируют привить 4,5 миллиона жителей, это на один миллион человек больше, чем в прошлом году. Особенно грипп опасен для пенсионеров, детей и беременных. Врачи рекомендуют, но решать вам.

Мобильные комплексы каждый раз работают по индивидуальному расписанию. Они, как правило, закреплены за центральными районными больницами. График работы можно посмотреть на сайте больницы.