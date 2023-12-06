06 декабря 2023, 12:12
Выборы президента России предложили провести 17 марта 2024 года
Клишас: Совфед рассмотрит вопрос о дате выборов президента России 7 декабря
Комитет Совфеда по конституционному законодательству 6 декабря рассмотрит проект постановления верхней палаты российского парламента о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.
«Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря», — уточнил он.
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В конце ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совфед назовет дату президентских выборов 13 декабря.
«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — указал политик.
Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их в ЦИК начнутся после объявления о проведении голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что выборы президента уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию людей.
Совет Федерации РФ
Выборы президента РФ
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