Важное 06 декабря 2023, 12:12 Выборы президента России предложили провести 17 марта 2024 года Клишас: Совфед рассмотрит вопрос о дате выборов президента России 7 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комитет Совфеда по конституционному законодательству 6 декабря рассмотрит проект постановления верхней палаты российского парламента о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря», — уточнил он.

Реклама

В конце ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совфед назовет дату президентских выборов 13 декабря.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — указал политик.

Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их в ЦИК начнутся после объявления о проведении голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что выборы президента уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию людей.