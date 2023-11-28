Власть 28 ноября 2023, 12:12 Дату президентских выборов объявят 13 декабря Зюганов: Совфед на заседании 13 декабря объявит дату президентских выборов РИА «Новости»

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Совет Федерации на заседании 13 декабря назовет дату выборов президента России. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чьи слова привело РИА «Новости».

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — сказал политик.

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Выборы главы государства должны состояться в марте 2024 года. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что президентские выборы уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию людей.

Глава государства Владимир Путин пока не объявлял, будет ли он баллотироваться на новый срок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что действующий лидер победит на выборах, если решит выдвинуть свою кандидатуру.