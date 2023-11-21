Власть 21 ноября 2023, 13:10 Началась работа по дискредитации выборов президента России — ЦИК Памфилова: работа по дискредитации мартовских выборов президента РФ уже началась РИА «Новости»

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Работа по дискредитации предстоящих выборов президента России стартовала. Об этом предупредила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ имени Ломоносова.

Глава ЦИК напомнила, что выборы главы государства должны состояться в марте 2024 года, однако их уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию граждан.

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Памфилова отметила, что не хотела бы осуждать уехавших за границу людей, не поливающих грязью родную страну. Однако она назвала «подонками» тех, кто не просто уехал, а начал отрабатывать «свои жалкие копейки», формируя базу для срыва выборов президента России.

«И уже работают и там, и здесь. Ждуны осевшие не спят, просто затаились», — указала председатель Центризбиркома.

Президент России Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, действующий глава государства победит на выборах, если решит выдвинуть свою кандидатуру.