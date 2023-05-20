Общество 20 мая 2023, 10:08 ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду РИА «Новости»: ВВП на душу населения в России в 2022 году приблизился к рекорду Freepik

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ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекордному показателю. Он превысил 15 тысяч долларов — около миллиона рублей. Об этом написало РИА «Новости».

«Это стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов», — сообщило агентство.

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ВВП на душу населения также увеличился в Гайане, Армении, Грузии, Кувейте, на Сейшельских островах.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в 2023 году ВВП страны должен вырасти на 1,2% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0,8%. Улучшение прогноза связано с тем, что в страну вернулась потребительская модель поведения: люди начали больше тратить.

При этом Центробанк спрогнозировал сокращение ВВП к концу года на 0,5%. По данным исследователей, рост и стабилизация показателя возобновятся в 2025 году.