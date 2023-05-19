Деньги 19 мая 2023, 09:06 ЦБ спросил у банков и компаний мнение об оптимальном уровне инфляции «Коммерсант»: ЦБ спросил у банков мнение об оптимальном уровне инфляции Freepik

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Банк России опубликовал итоги почти двухлетнего исследования в рамках обзора-пересмотра денежно-кредитной политики и объявил о начале публичных консультаций по поводу оптимального уровня инфляции. Об этом написал «Коммерсант».

В исследовании специалисты отметили, что у ЦБ нет оснований для альтернативной формы денежно-кредитной политики и резких перемен в ней. У банков и компаний главный банк запросил мнение по поводу оптимального уровня инфляции в России.

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Вопрос изменения политики инфляционного таргетирования не стоит перед Центральным банком, но «таргет» остается предметом консультаций. Как отметило издание, всего в исследовании шесть блоков, по сути, это отдельные работы.

«Задачей Банка России в рамках таргетирования и политики процентного коридора является заставить рынок конкурировать», — написал «Коммерсант».

Ранее Банк России дал обновленный прогноз стабилизации инфляции и валового внутреннего продукта. К концу года Центробанк спрогнозировал сокращение ВВП на 0,5%, а в 2025 году возобновление роста и стабилизацию показателя на уровне 2%.

Годовая инфляция, сообщили в главном банке, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета-осени 2022 года. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что стране нужно максимально сохранить интегрированность отечественного финансового рынка в глобальный, а также привлечь иностранных инвесторов.