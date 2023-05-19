Общество 19 мая 2023, 12:20 Глава Минэкономразвития Решетников рассказал об экономической ситуации в стране Глава Минэкономразвития Решетников: у нас есть соглашение о свободной торговле с Ираном

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников во время XIV международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» объяснил экономическую ситуацию, которая на данный момент сложилась в России. Об этом написал RT.

Как отметил чиновник, в 2023 году ВВП страны должен увеличиться на 1,2% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0,8%. По его словам, российские бизнесмены продолжают выстраивать новые экспортные маршруты.

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«У нас уже есть временное соглашение о ЗСТ с Ираном, и, мы надеемся, в ближайшее время оно трансформируется в постоянную зону свободной торговли, такую полноценную», — добавил он.

Сейчас идут переговоры о торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. К концу года власти могут договориться о зоне свободной торговли товарами. Освободившиеся на рынке ниши активно заполняются местными предпринимателями, процесс трансформации идет, подчеркнул министр.