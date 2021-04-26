Ввод запрета на вывоз бензина из страны рассмотрели в правительстве

Российское правительство начало формальную подготовку к запрету вывоза бензина из страны. Власти планируют внести топливо в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен.

В будущем это позволит правительству оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Правительство, сообщило издание, поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

«Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые „существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта“», — передал «Коммерсант».

Правительство в апреле этого года обсуждала меру для сдерживания роста цен на топливо в период повышения спроса. Чиновники предлагали ввести сезонное эмбарго на экспорт бензина. В среду, 21 апреля, Александр Новак заявил. что эмбарго введено не будет.