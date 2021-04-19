Идею давать семьям 30 литров бесплатного бензина назвали агитацией

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил выдавать многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом в 30 литров бензина. В реализации этой инициативы усомнился руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов. По его мнению, эта идея подготовлена в преддверии парламентских выборов.

«Сама по себе идея осуществлять адресную поддержку — она нормальная. [Но] это очередной точечный механизм повышения благосостояния, а не принципиальная стратегия по решению этих вопросов», — сказал Баженов.

Ему пока неясно, во сколько бы могла обходиться такая карта и какие власти теоретически могли бы выделять на это деньги.

«Если будет какая-то программа, скорее всего, она будет федеральной, регионы имеют дефициты, неоткуда взять эти средства. Есть ощущение, что эта инициатива есть ни что иное как предвыборная агитация. И дальше это никуда не пойдет», — заключил эксперт.

Березин в комментарии «360» объяснил, как власти в теории будут распределять топливные карты. «Количество многодетных семей большое. Можно пойти заявительным характером», — сказал он.

Депутат считает, что деньги на эти карты правительство могло бы выделять регионам. Каждый субъект уже будет их распределять среди семей, которые нуждаются в такой поддержке.

Парламентарий уже направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой свое предложение. Он считает, что данная мера поддержки даст возможность семьям выбирать, использовать льготу на проезд в общественном транспорте или получать бензин для своей машины.