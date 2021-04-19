Полную передачу регионам доходов с акцизов на бензин предложили отложить

Процесс полной передачи российским регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла предложили притормозить. Минфин разработал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщила газета «Известия», Минфин подготовил проект закона по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты, несмотря на то что субъекты России должны были уже в 2024 году начать получать эти средства.

Согласно изменившимся планам министерства, предлагается с 2025 по 2030 год поэтапно передать регионам 100% доходов с акцизов на нефтепродукты, говорится в материале.

К инициативе отнеслись скептически в большинстве фракций Госдумы. Как считают депутаты, Минфин мог пойти на эти меры, чтобы получить дополнительные доходы для федерального бюджета, который пострадал после пандемии коронавируса.

Биржевая стоимость бензина стала выше розничной минимум в пяти регионах России. Это может привести к подорожанию топлива уже к лету. Кроме того, к этому времени может произойти массовое банкротство заправок. Резкий рост наблюдался с декабря 2020 года по март. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы повысили цены поставок на 20-30%.