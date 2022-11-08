Введение военной подготовки в школах поддержали в Минобороны | 360°

Общество 08 ноября 2022, 04:42 Введение военной подготовки в школах поддержали в Минобороны «Известия»: Минобороны России поддержало введение в школах начальной военной подготовки Pxhere

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Предложение обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке (НВП) поддержали в Министерстве обороны России. Об этом сообщили «Известия».

О таком решении первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил в ответе лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. До этого депутат обратился в Минобороны с предложением включить НВП в обязательную программу среднего общего образования.

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По мнению замглавы оборонного ведомства страны на предмет стоит выделять 140 часов. Преподавать его целесообразно в последние два года обучения. Во всех фракциях парламента готовы поддержать инициативу. Как там полагают, к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом.

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Школьники на уроках получат основные военные навыки, а также научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности. Эту идею педагоги в целом поддерживают, но отмечают перегрузку расписания у учеников.

В школах Подмосковья с 1 сентября по понедельникам проходят уроки «Разговоры о важном». Эти занятия посвящены историческим событиям и датам. Также в школах области проводят торжественные линейки — с поднятием флага и прослушиванием гимна.