Линейки с поднятием флага и гимном будут проводить в школах Подмосковья раз в неделю

День флага России отметили в Подмосковье. В знак уважения к главному символу страны в школах области начнут проводить торжественные линейки — с поднятием флага и прослушиванием гимна. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С 1 сентября в наших школах, учебных заведениях раз в неделю будет торжественная линейка, торжественное мероприятие, которое предполагает и поднятие флага, и гимн нашей страны», — сказал губернатор.

По его мнению, это важные традиции, которые заставляют задуматься о величии родной страны.

«Очень важно, чтобы все наши дети разных возрастов понимали важность государственного флага и всего того, что нас объединяет», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее глава региона сообщил об открытии в Подмосковье новых школ 1 сентября. Еще несколько примут первых учеников позже осенью.