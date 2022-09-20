Свыше миллиона школьников и студентов Подмосковья приняли участие в «Разговорах о важном» с сентября | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 09:16 Поделиться Telegram

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Viber Свыше миллиона школьников и студентов Подмосковья приняли участие в «Разговорах о важном» с сентября

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Уроки «Разговоры о важном» проходят в Подмосковье с 1 сентября каждый понедельник. Это занятия, посвященные историческим событиям и датам. В них поучаствовали уже свыше миллиона школьников региона. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Последнее занятие, по словам Каклюгиной, было посвящено 165-летию Константина Циолковского. Материал адаптируется для каждого класса и всех возрастов.

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«На занятиях ребята могут узнать много нового об исторических событиях и важных датах. Следующее занятие будет посвящено Дню пожилых людей», — сообщила она.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о проведении в школах Подмосковья линеек с поднятием флага и прослушиванием гимна страны. Они будут проходить каждый понедельник.

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