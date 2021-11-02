«Вульгарную» статую девушки с зонтиком демонтировали в Севастополе

В Севастополе демонтировали фонтан в виде девушки с зонтиком. Местные жители называли ее в социальных сетях слишком вульгарной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Местным жителям сразу не понравился фонтан, установленный в микрорайоне Радиогорка. Они назвали статую в виде девушки вульгарной и сравнили ее с Аленкой из Нововоронежа.

«Статуя демонтирована самим же автором проекта. Проект объекта, о котором идет речь в сообщении, на рассмотрение данного коллегиального органа не поступал», — передало РИА «Новости» слова представителя администрации.

Источник фото: группа «Северная сторона Севастополь» во «ВКонтакте»

Внешний облик объектов монументально-декоративного искусства должны рассматривать на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя. Автором фонтана был Василий Мирошниченко, который создал статую героини повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль.

Это далеко не единственных монумент, который разочаровал своим видом россиян. Например, жители Кургана раскритиковали новый арт-объект, который был на местном вокзале. Скульптура была выполнена в виде сидящей на чемоданах кошки, у нее была большая грудь и декольте.