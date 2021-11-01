Новый фонтан в Севастополе сравнили с нововоронежской Аленкой. Видео

В Севастополе открыли фонтан в виде девушки в короткой майке, шортах и с зонтом. Местным жителям новый арт-объект не понравился. Да и его внешний облик, как оказалось, никто не согласовывал.

Скульптурная композиция появилась на северной стороне Севастополя, на Радиогорке, сообщил паблик «Севастополь — столица мира». Ее автором стал Василий Мирошниченко, который создал статую героини повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль.

Новая работа скульптора оборудована подсветкой, а внутрь девушки поместили капсулу с посланием для потомков. Изготовили фигуру из полимеров и покрыли позолотой. Аксессуары у нее в руках настоящие, в том числе зонт.

В комментариях скульптуру назвали убожеством. Кто-то нашел в работе сходство со знаменитой нововоронежской Аленкой, но не все согласились с подобным мнением.

«Аленка харизматичная была, аж до дрожи за душу брала. А вот это вот — уродище лесное», — написали в Сети.

Внешний облик объекта, сообщил «Подъем» со ссылкой на правительство Севастополя, согласован не был. Сейчас власти намерены проверить законность установки фонтана. Так что его вполне могут демонтировать.

«Внешний облик объектов искусства подлежит обсуждению на заседании Архитектурно-художественного совета. Проект этого объекта на рассмотрение данного органа не поступал», — подчеркнули в правительстве.