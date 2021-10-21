Жители Кургана критикуют новый арт-объект, который появился на местном вокзале. Там установили скульптуру в виде сидящей на чемоданах кошки. Первым делом критики обратили внимание на то, что животному зачем-то сделали объемную грудь и глубокое декольте. Такую задумку авторов мало кто понял. Некоторые и вовсе назвали кошку «кракозяброй» и «кем-то из Чернобыля». «360» собрал истории о самых неоднозначных памятниках, которые в последнее время устанавливались в России и вызывали бурю негодования.

Участники обсуждения курганской кошки с декольте сравнили арт-объект с героями научно-фантастического фильма «Аватар».

Источник фото: «ЧС | Курган» / «Вконтакте»

Некоторые посчитали, что памятник стал очередным объектом из серии монументов, похожих на «Аленку» в Новой Аленовке.

Аленка

Пожалуй, главным хитом для шуток в интернете стал именно памятник Аленке, который установили в честь 250-летия села Новая Аленовка. Фото шедевра моментально разлетелись по Сети, и про маленькое село узнали по всей России. Атаку со стороны недовольных россиян скульптура выдержала всего три дня: потом власти решили демонтировать ее от греха подальше.

Автор творения объяснил такой странный вид Аленки небрежным отношением к своей работе скульпторов. По его словам, в эскизе предполагалось нежное красивое лицо девушки. По легенде, именно она основала село Новая Аленовка, а позже погибла от рук разбойников.

Но после демонтажа популярность памятника не сошла на нет. Ее выставили на торги, и суммы, которые предлагали четыре главных претендента, были очень внушительными. В итоге Аленку купили за 2,6 миллиона рублей. Где она находится сейчас — неизвестно.

Есенин в образе краба-мутанта

2020-й год ознаменовался открытием в России сразу нескольких крайне странных памятников. Поразила россиян не только Аленка, но и поэт Сергей Есенин. Памятник литератору появился на территории музея Сергея Есенина в Москве. Выглядела скульптура, мягко говоря, странно.

Источник фото: facebook.com/esenin.museum

Сам автор памятника объяснил, что хотел изобразить поэта со сломленными крыльями. Но москвичи решили по-другому. Самым добрым сравнением стал Нео из «Матрицы», но такие ассоциации возникли у меньшинства.

Другие же предположили, что поэт больше всего походит на краба-мутанта или на гигантское насекомое. Скульптуру пообещали убрать сразу после праздничных мероприятий по случаю 125-летия со дня рождения Сергея Есенина.

Конь Ярыж в Воронеже

Конь Ярыж — это очень странного вида жеребец, который обосновался в Воронеже на московской трассе, 491-м километре, рядом с отелем «Яр». Именно за это местные ласково прозвали его Ярыжем. Удивительно выглядит уже сама комплекция коня. Самые дотошные критики уверяют, что его «выдающиеся» органы анатомически изображены неверно.

У коня зачем-то обрезан хвост, но и это не самое странное. Непонятно то, зачем конь жует железную рельсу, которую скульптор поместил жеребцу в зубы. Некоторые шутники видят в этом тонкий намек на алчность российских бизнесменов. Но по замыслу автора, конь должен являться символом благородства, силы и мощи.

Неприятного вида «Большая глина»

На Болотной набережной в Москве появлялась вертикальная скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера. Она представляет собой 12-метровую алюминиевую копию положенных друг на друга кусков глины, которые когда-то разминал скульптор. Но москвичи сочли, что похоже творение совсем не на материал для лепки. Чаще всего его сравнивали с «горой фекалий».

Очень резко об инсталляции отозвался в своем Instagram Максим Галкин. «Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы», — заявил шоумен.