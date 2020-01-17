ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян

Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Многие сочли его вселяющим надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Выступление главы государства сочли интересным 34% респондентов, рассказал РИА «Новости» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. ВЦИОМ провел исследование на соответствующую тему.

Еще 28% опрошенных понравилась большая половина содержания послания, 16% заявили, что внимания заслуживает лишь его часть. Неинтересным в целом выступление показалось всего 8% россиян.

Каждый пятый житель страны — 22% — признался, что послание президента дало ему надежду. У 14% оно вызвало уважение, а 13% почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Гордость испытали 9% принявших участие в опросе. Позитивные эмоции в той или иной степени испытали 73% респондентов.

Отрицательные впечатления возникли у 20% опрошенных, среди них 6% упомянули недоверие, 5% — беспокойство, а 4% — разочарование. Признались, что чувствовали раздражение, 3%, еще 2% участников опроса были возмущены и недовольны.

О полностью положительном впечатлении от послания заявили 30% россиян. Скорее положительным оно стало для 51% населения, а для 9% — скорее отрицательным. Полностью отрицательным выступление Путина охарактеризовали 4% опрошенных.

«Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше», — заметил Федоров.

ВЦИОМ провел свой опрос 16 января. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Россиян старше 18 лет опросили по телефону.