Цитаты из послания Путина показали на фасадах зданий в Москве

Самые значимые цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию показали на фасадах многоэтажек в Москве. А еще его смотрели на Эльбрусе.

Выдержки из выступления президента России появились на домах после того, как послание к Федеральному собранию закончилось. Жители столицы увидели президента, но не в формате видео. С фасадов транслировали фотографии Путина с ключевыми цитатами из его выступления. Скриншоты с камер наблюдения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Илья Шепелин.

Telegram-канал Ильи Шепелина

А вот на Эльбрусе трансляция состоялась — лыжники и сноубордисты на высоте 3847 метров возле склона горы смогли посмотреть выступление президента страны.