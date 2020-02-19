Китайцев временно перестали пускать в Россию. Это повлияет на отношения между странами?

Китайцам из-за коронавируса временно запретили въезд в Россию. Об этом, конечно, договорились заранее, но гостям из Азии может быть неприятно, что их перестали пускать. Повлияет ли это как-то на отношения между России и Китаем? Об этом «360» рассказали политологи.

Директор Института политических исследований, общественный деятель и кандидат политических наук Сергей Марков в разговоре с «360» заметил, что сейчас важно показать солидарность с Китаем. Полезными были бы символические жесты доброй воли.

«Может отразиться негативно, поэтому нужно компенсировать другими положительными шагами. <…> Важно, чтобы все российские официальные лица подчеркивали огромную позитивную роль, которую играет Китай в этом сражении с эпидемией коронавируса», — сказал Марков.

Его коллега из Международного института новейших государств Алексей Мартынов, напротив, считает, что отрицательного эффекта от решения России ждать не стоит.

«Не думаю, что что-то изменится. Весь мир в курсе, какие меры китайцы предпринимают сами, чтобы предупредить распространение вируса», — подчеркнул политолог в разговоре с «360».

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, которого процитировало РИА «Новости», заметил: Москва предупредила Пекин о намерении ввести временный запрет на въезд для китайцев заранее. Это сделано для профилактики и контроля за эпидемией на своей территории.

«Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе», — обратил внимание Гэн Шуан.

Мера, добавил он, не означает «полного запрета на обмен между двумя странами». Она временная, поэтому после улучшения эпидемической ситуации ее либо скорректируют, либо отменят.

Запрет для граждан КНР на въезд в Россию решили ввести накануне. В страну не пустят тех, кто приезжает из Китая для работы, учебы, туризма или с частными целями.