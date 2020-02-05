Роспотребнадзор: коронавирус не вырвется из карантина под Тюменью

Карантинный центр под Тюменью — это надежное место. У коронавируса нет ни единого шанса, даже если его кто-то и привезет из Уханя, вырваться на свободу.

«Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложено максимум усилий», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, для карантинного центра специально выбрали такое место, из которого распространение инфекции просто невозможно. Его дополнительно огородили, установили наблюдение и улучшили системы канализации и переработки отходов. Самолеты, на которых российские граждане прилетят из китайского Уханя, пройдут санобработку. Продезинфицируют и личные вещи пассажиров.

В центре под Тюменью россияне из эпицентра разгула коронавируса пробудут две недели. Эвакуацию россиян из Уханя объявили в начале февраля. Самолеты Воздушно-космических сил России привезут людей в этот центр, откуда после карантина, если все будет в порядке, люди разъедутся по домам.

Первый самолет из Китая уже приземлился в Тюмени утром 5 февраля. На его борту 80 россиян. Больных среди них не выявили. По данным ВОЗ, от китайского коронавируса уже умерли 492 человека. Более 24 тысяч человек заразились.