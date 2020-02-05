Больной коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Забайкалье

Китаец Вань Юньбинь, которого лечат в изоляторе читинской больницы от коронавируса, глотает противовирусные, антибиотики, пьет чай с печеньем и смотрит фильмы. Он чувствует, что выздоравливает.

Юньбинь дал интервью китайской газете «Пэнпай» и рассказал, что пока российские медики не знают точно, как лечить коронавирус, но делают все возможное, чтобы ему помочь.

«Российские врачи прописали мне всевозможные виды лекарств, лекарства от простуды, противовирусные, антибиотики, спреи от боли в горле. Российские доктора еще не знают точно, как лечить эту новую болезнь», — цитирует Юньбиня РИА «Новости». Он добавил, что медики угощают его чаем с печеньем и яблоками. Чтобы скоротать время, пациент смотрит фильмы. Из всех симптомов заражения коронавирусом у него остался только кашель, поэтому он уже не волнуется, так как выздоравливает.

У членов его семьи коронавирус в крови не нашли. На всякий случай за ними сейчас наблюдают медики. В России он живет уже три года — в Забайкалье у него бизнес, как и у многих его соотечественников. В Ухане он не был, но в январе ездил в Пекин. По его словам, он мог подцепить заразу, когда проехался в музейном лифте сразу после двух туристов из Уханя.

В России зафиксировали два случая заражения коронавирусом, который начал убивать людей в Китае в декабре 2019 года. Юньбинь лечится в Чите. Еще одна девушка из КНР лежит в больнице в Тюменской области. Известно, что от коронавируса умерли 492 человека, а более 24 тысяч человек заразились. Утром 5 февраля в Тюмень прилетел первый самолет с 80 россиянами из Уханя. Их разместят в карантинном центре за городом, где они пробудут две недели.