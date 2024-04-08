Общество 08 апреля 2024, 10:38 Вторичное жилье в России могут включить в программу семейной ипотеки Путин поручил проработать вопрос о включении вторичного жилья в семейную ипотеку РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров подать предложения о включении в программу семейной ипотеки вторичного жилья в населенных пунктах с небольшим объемом жилищного строительства. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительство обязано подать предложения до 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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В России действует ряд социальных программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. В Госдуме ранее предложили увеличить размер материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго ребенка. В корпорации «Дом.рф» также предложили снизить процентную ставку на ипотеку при рождении ребенка.