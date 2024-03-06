Власть 06 марта 2024, 02:02 Законопроект о повышении маткапитала подготовили в Госдуме Нилов: в ГД подготовили закон об увеличении маткапитала до 1 млн рублей РИА «Новости»

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Законопроект о повышении материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребенка подготовили три фракции Государственной думы. Об этом своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ГД по труду и член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Это межфракционная инициатива, ее подписали депутата ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду». Законопроект предлагает внести изменение в статью об изменении размера материального капитала с 1 февраля 2025 года. Согласно инициативе, за первого ребенка выплата составит 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего ребенка — один миллион рублей.

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Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. Госдуме предложили программу материнского капитала сделать бессрочной. Документ подготовила группа депутатов, в том числе Нина Останина, Яна Лантратова и Ярослав Нилов.