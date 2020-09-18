Джонсон назвал неизбежной вторую волну коронавируса в Великобритании

Вторая волна пандемии коронавируса нового типа неизбежна в Великобритании, так как похожая тенденция наблюдается в других европейских странах. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По словам главы британского кабмина, правительство тщательно следит за ситуацией и готово быстро реагировать на распространение вируса. Джонсон также отметил, ему не хотелось бы вводить второй общенациональный карантин, который негативно скажется на экономику.

«Однако это получится только в том случае, если люди будут следовать нашим указаниям», — заявил он. Его выступление транслировал телеканал Sky News. Пока в стране лишь запрещено собираться группами больше шести человек. Британские власти также напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены, носить маски во всех общественных местах.

С конца августа в Великобритании начало увеличиваться число зараженных COVID-19, с трех до четырех тысяч за несколько дней. Ранее сообщалось, что по этой причине правительство Великобритании приняло решение ужесточить карантинные меры в некоторых регионах страны.