Директор Центра имени Гамалеи предсказал повторные волны коронавируса в России. Они неизбежны до массовой вакцинации

Пока в России не будет коллективного иммунитета, коронавирус никуда не денется. Победить инфекцию поможет только массовая вакцинация, которая может длиться целый год. Таким мнением поделился директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна [коронавируса]», — заявил Гинцбург в эфире Первого канала.

Ученый подчеркнул, что провакцинировать достаточное количество людей возможно за 10-12 месяцев. Это при условии, если в России будут выпускать от четырех до пяти миллионов доз вакцины в месяц.

Ученые Центра имени Гамалеи первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V». На прошлой неделе специалисты приступили к третьему этапу пострегистрационных исследований, в котором примут участие 40 тысяч добровольцев.

Ранее центр «Вектор» сообщил, что запустит в производство свою вакцину от нового вируса в ноябре. Тогда же начнется расширенное клиническое исследование препарата после его регистрации.