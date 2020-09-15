Директор Центра имени Гамалеи предсказал повторные волны коронавируса в России. Они неизбежны до массовой вакцинации
«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна [коронавируса]», — заявил Гинцбург в эфире Первого канала.
Ученый подчеркнул, что провакцинировать достаточное количество людей возможно за 10-12 месяцев. Это при условии, если в России будут выпускать от четырех до пяти миллионов доз вакцины в месяц.
Ученые Центра имени Гамалеи первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V». На прошлой неделе специалисты приступили к третьему этапу пострегистрационных исследований, в котором примут участие 40 тысяч добровольцев.
Ранее центр «Вектор» сообщил, что запустит в производство свою вакцину от нового вируса в ноябре. Тогда же начнется расширенное клиническое исследование препарата после его регистрации.