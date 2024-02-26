Общество 26 февраля 2024, 10:11 ВСУ помешали начать восстановление Артемовска Глава ДНР Пушилин: хаотичные обстрелы Артемовска мешали восстановить город РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины продолжили хаотично обстреливать Артемовск. Это помешало начать восстановительные работы, заявил в эфире «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Противник по сей день продолжает наносить хаотичные удары по самому Артемовску. <…> Почему-то для украинского режима очень болезненно, чтобы там хоть что-то началось в плане восстановления населенного пункта, оценки ситуации, даже разминирования», — сказал он.

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Денис Пушилин сообщил, что в городе не осталось мирных жителей. Украинские военные, по его словам, несмотря на дефицит снарядов и вооружений, регулярно обстреливали Артемовск, направляли на него дроны и не давали начать разбор завалов.

Артемовск освободили в мае 2023 года, ВСУ потеряли почти 50 тысяч военнослужащих. Российский боец рассказал о поэтапном штурме города: отряды брали одну огневую точку противника за другой. Спустя полгода бои на Донецком направлении вновь активизировали.